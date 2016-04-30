Пассажирские перевозки в Белгороде в 2019 году

Пассажирские перевозки в России, в стране с многомиллионным населением и огромной территорией, являются важными услугами в жизни простых людей. Ежедневно десятки тысяч людей по всему миру задаются поиском подходящего транспорта для реализации своих целей. Кому-то нужен транспорт для организации выездного мероприятия, другим крайне важно быстро доехать в другую область, увидеть родственников, снять пенсию, попасть на работу. Главными критериями оценки данной услуги являются качество, оперативность, стоимость и сервис.

Современный рынок пассажироперевозок предлагает большой ассортимент выбора транспортных услуг от государственных предприятий и частных лиц. Об уровне сервиса государственных структур на сегодняшний день, к сожалению, можно желать лучшего. Все чаще пассажиры отдают предпочтение частным извозчикам, так как их транспорт более комфортный, надежный, быстрый и доступный.

Перевозка пассажиров — главная сфера деятельность Агентства Глобус-тур, которое более десяти лет реализует желания и нужды пассажиров из России, Украины и стран СНГ. С помощью регулярного мониторинга системы оценок пассажирами сервиса обслуживания транспортных компаний, наша компания постоянно корректирует свой сервис в соответствии с предпочтениями наши клиентов. Мы очень лояльно относимся ко всякого рода замечаниям и предложениям. Для осуществления транспортировки пассажиров наши водители имеют весь необходимый пакет документов, регламентированный законодательством. Агентство Глобус-тур реализует следующие услуги:

— организация регулярных автобусов из Белгорода в Крым: Севастополь, Ялту, Алушту, Феодосию, Симферополь;

— организация регулярных автобусов из Белгорода в Луганск, ЛНР;

— транспортное обслуживание;

— прокат транспорта на значимые мероприятия, служебные коорпоративы, выпускные и прочие выездные программы;

— трансферы на вокзал, аэропорт, для перевозки сотрудников, школьников, спортсменов;

— циклическая перевозка на море, на отдых, доставка рабочих, сотрудников на работу и с работы;

— деловые поездки.

Главный принцип работы нашей компании заключается в прозрачности отношений с клиентами и пассажирами, предоставлении должного уровня обслуживания, организации пассажирских перевозок согласно нуждам пассажиров, гибком расписании рейсов, компетенции водительского состава и предоставление комфортного, современного автомобильного транспорта.

Регулярные перевозки автобусом из Белгорода в Луганск и Крым

В отличие от других компаний, Глобус-тур осуществляет регулярные перевозки, как по отдельным городам России, так и посещая приграничные населенные пункты в Украине, а так же Крым. Наша компания постоянно находится в динамике улучшения качества оказываемых услуг. Автопарк нашего агентства достаточно разнообразен, в наличии только новые автомобили с ультрасовременной техникой. Автобусные перевозки нашей компании осуществляются надежными транспортными средствами, которые прошли своевременный технический осмотр, имеют все необходимые документы для осуществления деятельности, в том числе и лицензию. Салоны автобусов оснащены современными системами отопления и кондиционирования, удобными мягкими сиденьями, с откидывающейся спинкой до 180 градусов, холодильниками и биотуалетами.

Маршруты регулярных перевозок Агентства Глобус-тур постоянно корректируются под нужды пассажиров, расписание рейсов обновляются ежеквартально, таким образом, чтобы им было удобно сделать пересадку на следующий транспорт, легко уехать из автовокзала на конечном пункте, быстро дойти до общественного городского транспорта в чужом городе. Такой подход нашего агентства располагает сердца наших пассажиров, которые в последствие становятся нашими постоянными клиентами. Пассажирские перевозки автобусами Глобус-тур — лучший вариант для оперативной транспортировки междугороднего и дальнего сообщения. Хотелось отметить, что экипаж наших автобусов дальнего направления оснащен двумя профессиональными водителями, которые знают весь маршрут, легко ориентируются по местности и безукоризненно выполняют свою работу.

У нас вы можете узнать расписание пассажирских перевозок на 2019 год по таким направлениям:

— расписание поездов Белгородского железнодорожного вокзала по московскому времени;

— расписание движение автобусов от станции ж/д вокзала города Белгород.

Наше агентство не обещает решение всех Ваших проблем, однако с нами вы можете абсолютно быть уверенными, что получите выгодные условия, прекрасное настроение и высокий уровень предоставляемых услуг.

Как выбрать лучшего перевозчика

При поиске самого подходящего пассажирского оператора в России многие люди предпочитают выбрать более дешевые варианты, пренебрегая комфортом и качеством сервиса, и делают это зря. Поскольку такой выбор не принесет им никакого удовольствия от длительной поездки. Только представьте, что вам предстоит ехать в душном, пыльном, старом автобусе в течение 12 часов. В таком случае ваше путешествие будет ужасным, принесет много дискомфорта и окончательно испортит настроение на весь последующий день, или вообще испортит весь отпуск. Доверять надо только тем компаниям, которые осуществляют регулярные пассажирские перевозки более 5 лет, и в своем парке имеют качественные автомобили, оснащенные всеми удобствами и техникой. Другой проблемой могут стать грубый и невоспитанный экипаж, который будет игнорировать ваши просьбы сделать музыку тише, выключить свет в салоне, курить во время передвижения и откажется помочь выгрузить ваши вещи из багажника автобуса. Как быть? Доверится компании, осуществляющей автобусные пассажирские перевозки, делающей акцент на своем сервисе.

Глобус-тур очень дорожит своей репутацией и комфортом своих пассажиров. В нашей компании введен строгий контроль над соблюдением все правил перевозки пассажиров, предусмотренных законодательством, наш экипаж очень приветливый и любезный, всегда быстро реагирует на просьбы пассажиров и лояльно ведутся себя во избежание создания конфликтных ситуаций. Всегда ваш, Глобус-тур!

Почему клиенты доверяют Пассажирские перевозки комфортабельными автобусами компании «Глобус-Тур31»?

Компания «Глобус-тур31» уже более десяти лет оказывает профессиональные пассажирские услуги и бесспорно входит в топ-10 качественных пассажирских перевозок международного и междугородного сообщения. Ежедневно автобусы компании «Глобус-тур31» осуществляют пассажирские рейсы по разным направлениям Украины, России и СНГ. Самым популярным и востребованным рейсом сегодня являются рейсы с приграничных городов Украины и России. Например, автобус из Белгорода ходит ежедневно, отправление с железнодорожного вокзала Белгорода, и пересекает несколько городов России, а при необходимости и украинскую границу, с конечным пунктом в Харькове или Луганске. С целью предоставить своим пассажирам высокий сервис, мы используем только быстроходный и комфортный автотранспорт, оборудованный самой передовой электроникой, удобными и вместительными сиденьями, оснащенными всеми системами безопасности. Для более длительных поездок предусмотрен биотуалет, холодильник, нагреватель для горячих напитков. Более того, опытный экипаж с удовольствием обеспечит вам уют и комфорт на протяжении всей поездки.

Большой современный автомобильный парк

В нашем автомобильном парке имеются качественные автомобили премиум класса с разным количеством посадочным мест, что расширяет поиск необходимого транспорта под реализацию нужд клиента. Салоны автомобилей оснащены современными удобными креслами, расстояние между которыми больше, чем в обычном автобусе, спинки сидений можно расположить под удобным для пассажира углом наклона.

Автобусы компании «Глобус-тур31» можно заказать:

— для обслуживания туристических, экскурсионных, паломнических поездок,

— для обслуживания делегаций,

— для перевозки спортивных команд, групп, сопровождения и прочее,

— для вахтовых и сезонных перевозок,

— для аренды автобуса до Белгорода и других городов России, Украины и СНГ,

— для транспортировки гостей на свадьбу, выпускной, юбилей и прочих мероприятий,

— для осуществления междугородного автобусного сообщения,

— для длительной перевозки в любую точку ближнего зарубежья.

Комфортность и оперативность

Принцип работы нашего сервиса заключается в комфортности и оперативности. Мы постоянно проводим мониторинг пассажирского рынка услуг, и корректирует свою внутреннюю политику таким образом, чтобы наши перевозки были удобными, оперативными, а сами пассажиры меняли сложившиеся стереотипы и недоверие к транспортным услугам. Экспресс-маршруты — наше альтернативное предложение обветшалому парку государственных предприятий. К примеру, для того, чтобы купить билет на автобус в Белгород следует поехать на автовокзал, отстоять большую очередь в душном помещении и если повезет купить билет на нужное число. А если вы находитесь в другом городе, то, как быть? Наш сервис позволяет заказать билет прямо на сайте. Удобный формат заказа предоставляет возможность выбрать время, дату поездки, а также задать определенный маршрут. Наши цены приятно удивят вас, поскольку они совершенно не отличаются от стоимости услуг простого государственного транспорта. Поскольку мы лояльно формируем свою ценовую политику, и не включаем в стоимость не понятные услуги. Наоборот, мы открыты к нашим клиентам и всегда рады сотрудничеству.

Клиенты нашей компании очень довольны уровнем нашего обслуживания и признают, что наш сервис во многом превосходит даже европейские автомобильные компании. Будем рады видеть вас нашими пассажирами, удачного пути!